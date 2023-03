Nepal: italiano fermato con l'accusa di aver tentato di rubare reperti archeologici (Di lunedì 13 marzo 2023) Katmandu, 13 mar. (Adnkronos) - Un cittadino italiano è stato fermato in Nepal con l'accusa di aver tentato di appropriarsi di reperti archeologici durante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all'Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. La famiglia è in costante contatto con la Farnesina e con il Consolato. Secondo le autorità Nepalesi, Ronchi avrebbe raccolto un frammento ligneo appoggiato sul pavimento durante una visita nel tempio di Taleju, a Bhaktapur. Secondo quanto riportato dal media Nepalese myRepùblica, "un testimone oculare ha riferito di aver visto il cittadino straniero che cercava di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Katmandu, 13 mar. (Adnkronos) - Un cittadinoè statoincon l'didi appropriarsi didurante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all'Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. La famiglia è in costante contatto con la Farnesina e con il Consolato. Secondo le autoritàesi, Ronchi avrebbe raccolto un frammento ligneo appoggiato sul pavimento durante una visita nel tempio di Taleju, a Bhaktapur. Secondo quanto riportato dal mediaese myRepùblica, "un testimone oculare ha riferito divisto il cittadino straniero che cercava di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Ha 27 anni ed è di Brescia. Il suo caso seguito dalla Farnesina e dal consolato italiano di Calcutta - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Un 27enne di Brescia è stato fermato in Nepal dalle autorità locali che lo accusano di aver sottratto reperti archeologic… - notizienet : 'Ha raccolto reperti vietati', italiano fermato in Nepal - E' Tiziano Ronchi, un docente di Arti Visive di Brescia - TV7Benevento : Nepal: italiano fermato con l'accusa di aver tentato di rubare reperti archeologici - - lc71488535 : RT @Agenzia_Ansa: Un 27enne di Brescia è stato fermato in Nepal dalle autorità locali che lo accusano di aver sottratto reperti archeologic… -