Nepal, fermato un professore italiano: è accusato di aver trafugato reperti archeologici (Di lunedì 13 marzo 2023) Tiziano Ronchi, professore 27enne dell’Accademia Santa Giulia di Brescia, è stato arrestato in Nepal con l’accusa di aver tentato di rubare dei reperti archeologici (forse addirittura una statua) dal tempio di Taleju nella zona di Durbar a Bhaktapur. Secondo le prime ricostruzioni, un testimone avrebbe visto il professore tentare di rimuovere la statua di metallo con un coltello. A quel punto sarebbero intervenuti i militari dell’esercito Nepalese che hanno bloccato e arrestato il cittadino bresciano. Secondo il dipartimento di Archeologia del Nepal, riportano i media locali, Tiziano Ronchi sarebbe entrato a Bhaktapur senza avere con sé il biglietto obbligatorio da 10 dollari richiesto ai turisti e cittadini stranieri. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Tiziano Ronchi,27enne dell’Accademia Santa Giulia di Brescia, è stato arrestato incon l’accusa ditentato di rubare dei(forse addirittura una statua) dal tempio di Taleju nella zona di Durbar a Bhaktapur. Secondo le prime ricostruzioni, un testimone avrebbe visto iltentare di rimuovere la statua di metallo con un coltello. A quel punto sarebbero intervenuti i militari dell’esercitoese che hanno bloccato e arrestato il cittadino bresciano. Secondo il dipartimento di Archeologia del, riportano i media locali, Tiziano Ronchi sarebbe entrato a Bhaktapur senzae con sé il biglietto obbligatorio da 10 dollari richiesto ai turisti e cittadini stranieri. Il ...

