Nepal, docente italiano arrestato per aver sottratto reperti archeologici. La famiglia: «Un grande fraintendimento» (Di lunedì 13 marzo 2023) arrestato in Nepal per aver cercato di rubare reperti archeologici protetti dal Tempio di Taleju, nella zona di Durbar a Bhaktapur. O almeno è quello che contestano le autorità locali a Tiziano Ronchi, docente di Arti Visive all’Accademia Santa Giulia di Brescia. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, un testimone avrebbe rivelato alle autorità di aver visto il 27enne rimuovere una statua di metallo con un coltello. La versione difensiva, invece, è tutt’altra: per gli avvocati, infatti, Ronchi avrebbe preso, osservato e raccolto da terra i reperti archeologici, per poi riporli dove si trovavano in origine. Mentre il dipartimento di archeologia del Nepal, citato dai media locali, sostiene che il ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023)inpercercato di rubareprotetti dal Tempio di Taleju, nella zona di Durbar a Bhaktapur. O almeno è quello che contestano le autorità locali a Tiziano Ronchi,di Arti Visive all’Accademia Santa Giulia di Brescia. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, un testimone avrebbe rivelato alle autorità divisto il 27enne rimuovere una statua di metallo con un coltello. La versione difensiva, invece, è tutt’altra: per gli avvocati, infatti, Ronchi avrebbe preso, osservato e raccolto da terra i, per poi riporli dove si trovavano in origine. Mentre il dipartimento di archeologia del, citato dai media locali, sostiene che il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Tenta di rubare la statua in un tempio, professore di Brescia arrestato in Nepal - quandalar : RT @ilmessaggeroit: Tiziano Ronchi, docente italiano fermato in Nepal. «Ha cercato di rubare una statua in un tempio» - infoitinterno : Docente bresciano arrestato in Nepal. 'Voleva rubare una statua da un tempio' - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Tiziano Ronchi, docente italiano fermato in Nepal. «Ha cercato di rubare una statua in un tempio» - nuccia20 : RT @artedipulire: Docente di Brescia arrestato in Nepal: «Cercava di rubare una statua in un tempio» La madre: «Grande equivoco» La famigl… -