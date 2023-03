Nel “decreto influencer” si darà più importanza ai dati personali come merce di scambio (Di lunedì 13 marzo 2023) Il decreto influencer che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve prevede una novità anche nel caso di condizioni e clausole che prevedono l’esonero dalle responsabilità per quanto riguarda i meccanismi di funzionamento delle piattaforme digitali che offrono servizi. Al momento, in base a quanto previsto dalla legge denominata Codice di Consumo, la manleva – ovvero la dichiarazione esplicita con cui ci si ritiene non direttamente responsabili di un disservizio – resta comunque una prassi censurabile, che può essere impugnata da chi si abbona a quel servizio. Tuttavia, il decreto che recepisce la direttiva europea parte da un’altra considerazione: ogni utente è potenzialmente cliente di una piattaforma, anche se non corrisponde un abbonamento. Di conseguenza, con il solo inserimento dei suoi dati sui portali web ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilche verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve prevede una novità anche nel caso di condizioni e clausole che prevedono l’esonero dalle responsabilità per quanto riguarda i meccanismi di funzionamento delle piattaforme digitali che offrono servizi. Al momento, in base a quanto previsto dalla legge denominata Codice di Consumo, la manleva – ovvero la dichiarazione esplicita con cui ci si ritiene non direttamente responsabili di un disservizio – resta comunque una prassi censurabile, che può essere impugnata da chi si abbona a quel servizio. Tuttavia, ilche recepisce la direttiva europea parte da un’altra considerazione: ogni utente è potenzialmente cliente di una piattaforma, anche se non corrisponde un abbonamento. Di conseguenza, con il solo inserimento dei suoisui portali web ...

