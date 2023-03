(Di lunedì 13 marzo 2023) Le foto di chi aspetta il proprio turno per salire sul palco e delle reazioni di chi lo lascia con la statuetta in mano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : Nel backstage di #CePostaPerTe Marco Mengoni ci ha raccontato di una lettera d’amore dedicata a qualcuno di molto s… - domenicomarock : #Lda è uno dei cantanti più gentili ed intelligenti che io conosca. A Sanremo nel backstage forse il più educato.… - WittyTV : Lettere fatte di mille sogni! ? Nel backstage dell’ottava puntata di #CePostaPerTe Tiziano Ferro ci ha raccontato d… - ilpost : Nel backstage degli Oscar - fitfxxhs1 : @msgio369 sono gli stessi anonimi che dicevano che harry si portava nel backstage le fan quindi ne dubito -

Le foto di chi aspetta il proprio turno per salire sul palco e delle reazioni di chi lo lascia con la statuetta in ...... Kimmel ha scherzato: "A questo punto dello spettacolo, vi manca un po' lo schiaffo, giusto" Il conduttore ha concluso la diretta con un'ultima battuta sullo schiaffo, camminandoverso ...Brendan Fraser è il miglior attore "Stasera, abbiamo infranto quel soffitto di vetro" , ha dichiarato Michelle Yeohdopo la vittoria. "Questo è per la comunità asiatica, ma anche per ...

Nel backstage degli Oscar Il Post

Dopo i sette Oscar conquistati per Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti come i Daniels, hanno risposto alle domande della stampa nel backstage della ...Ke Huy Quan ha citato uno dei film più famosi della sua carriera, I Goonies, durante l'incontro con la stampa dopo la vittoria dell'Oscar.