Nel 2022 le importazioni di armi in Europa sono quasi raddoppiate. E l'Ucraina è diventata la terza destinazione al mondo

In Europa importazioni impennate quasi del doppio in un solo anno. E l'Ucraina diventata la terza destinazione di armi in tutto il mondo. Lo dice un rapporto dell'Istituto internazionale per le ricerche sulla pace, think thank di Stoccolma. Secondo lo studio solo Qatar e India hanno importato più armi di Kiev. Pieter Wezeman, ricercatore senior del "Programma trasferimenti di armi" dell'istituto e coautore del rapporto annuale da oltre tre decenni, ha osservato che, anche se i trasferimenti di armi sono diminuiti a livello globale lo scorso anno, "quelli verso l'Europa sono aumentati notevolmente a causa delle tensioni tra la Russia e ..."

