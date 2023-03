'Ndrangheta nel Milanese, gip manda a processo 47 arrestati (Di lunedì 13 marzo 2023) E' stato disposto il processo con rito immediato a carico di 47 persone arrestate, a fine novembre, nell'inchiesta della Dda e della Squadra mobile di Milano contro la 'Ndrangheta che stava provando a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) E' stato disposto ilcon rito immediato a carico di 47 persone arrestate, a fine novembre, nell'inchiesta della Dda e della Squadra mobile di Milano contro la 'che stava provando a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gmcb22 : @theciosaz Nel mio sogno la ndrangheta aveva già subappaltato lo spaccio della droga alla mafia nigeriana in certe… - RomanUsaj : RT @dukana2: Armi inviate in #Ucraina ??da mesi finiscono in #Africa, #NordEuropa e #Balcani?? “via” #ndrangheta ??mi raccomando fidatevi… - v_m_a_x_i_m_o : Vi spiego la #ndrangheta. #Nettuno, comune di 50mila persone amministrato da Lega e FdI viene sciolto per mafia. N… - angeloniceta : «‘#Ndranghetastragista, 'l’#intercettazione prova' tra #Adornato e #Ferraro entra nel processo» - Mariateresa Ripol… - luciomusolino : ‘Ndrangheta stragista, nel processo entra l’intercettazione in cui si parla dell’adesione dei calabresi agli attent… -