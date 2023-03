‘Ndrangheta a Milano, al via il processo alla “locale” di Rho: 47 persone a giudizio (Di lunedì 13 marzo 2023) Saranno processati con il rito immediato i 47 esponenti della ‘Ndrangheta che voleva ricostituire una “locale” a Rho, alle porte di Milano. A deciderlo è stato la gip Stefania Donadeo, accogliendo la richiesta del pm Alessandra Cerreti. Ora le difese potranno chiedere il rito abbreviato. L’operazione risale a fine novembre e nasce da un’inchiesta della Dda e della Squadra mobile di Milano che ha documentato l’utilizzo da parte del clan dei più arcaici metodi intimidatori, come teste di maiale lasciate fuori dalle porte, il controllo del territorio col pizzo imposto ai commercianti, i traffici di cocaina e armi e con la più moderna “vocazione imprenditoriale“. Tra gli imputati Gaetano Bandiera, 74 anni, che fu condannato ad oltre 13 anni dopo lo storico blitz ‘Infinito‘ del 2010 e che è difeso dall’avvocato Amedeo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Saranno processati con il rito immediato i 47 esponenti dellache voleva ricostituire una “” a Rho, alle porte di. A deciderlo è stato la gip Stefania Donadeo, accogliendo la richiesta del pm Alessandra Cerreti. Ora le difese potranno chiedere il rito abbreviato. L’operazione risale a fine novembre e nasce da un’inchiesta della Dda e della Squadra mobile diche ha documentato l’utilizzo da parte del clan dei più arcaici metodi intimidatori, come teste di maiale lasciate fuori dalle porte, il controllo del territorio col pizzo imposto ai commercianti, i traffici di cocaina e armi e con la più moderna “vocazione imprenditoriale“. Tra gli imputati Gaetano Bandiera, 74 anni, che fu condannato ad oltre 13 anni dopo lo storico blitz ‘Infinito‘ del 2010 e che è difeso dall’avvocato Amedeo ...

