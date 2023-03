NBA, i risultati della notte (13 marzo): Brooklyn batte Denver, New York sconfigge i Lakers. Bene Philadelphia e Cleveland (Di lunedì 13 marzo 2023) Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nella notte italiana si sono disputati sei incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Brooklyn resiste nel finale al tentativo di rientro da parte di Denver e vince in trasferta per 122-120. Fondamentali per i Nets i 25 di Mikal Bridges, i 20 di Nic Claxton e i 15 a testa di Spencer Dinwiddie (autore anche di 16 assist) e Dorian Finney-Smith. Non bastano invece ai Nuggets (alla terza sconfitta di fila) la clamorosa tripla doppia da 35 punti, 20 rimbalzi e 11 assist di Nikola Jokic e i 23 di Michael Porter Jr. Cleveland gioca un ottimo quarto periodo (33-19) e si impone sul campo di Charlotte per 114-108. A fine match il migliore dei Cavaliers (privi di ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Prosegue la stagione 2022-2023 di NBA. Nellaitaliana si sono disputati sei incontri di regular season e come sempre il divertimento non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti ie i migliori realizzatori di giornata.resiste nel finale al tentativo di rientro da parte die vince in trasferta per 122-120. Fondamentali per i Nets i 25 di Mikal Bridges, i 20 di Nic Claxton e i 15 a testa di Spencer Dinwiddie (autore anche di 16 assist) e Dorian Finney-Smith. Non bastano invece ai Nuggets (alla terza sconfitta di fila) la clamorosa tripla doppia da 35 punti, 20 rimbalzi e 11 assist di Nikola Jokic e i 23 di Michael Porter Jr.gioca un ottimo quarto periodo (33-19) e si impone sul campo di Charlotte per 114-108. A fine match il migliore dei Cavaliers (privi di ...

