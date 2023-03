NBA 2022/2023: Denver cade in casa contro Brooklyn, Lakers sconfitti dai Knicks (Di lunedì 13 marzo 2023) Sconfitta numero 22 nella regular season NBA 2022/2023 per i Denver Nuggets, che restano saldamente al comando della Western Conference ma masticano amaro per il ko casalingo contro i Brooklyn Nets. Alla franchigia del Colorado non basta la tripla doppia del solito Jokic (35, 20, 11), miglior realizzatore della serata: vincono gli ospiti per 122-120. Successo consecutivo numero 5 invece per i Philadelphia 76ers, che regolano i Washington Wizards grazie a un Joel Embiid da 34 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Bene Cleveland e Oklahoma, rispettivamente contro Charlotte e San Antonio, mentre i Portland Trail Blazers crollano a New Orleans contro i Pelicans di uno scatenato Trey Murphy da 41 punti. Infine, s’interrompe la striscia di risultati ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Sconfitta numero 22 nella regular season NBAper iNuggets, che restano saldamente al comando della Western Conference ma masticano amaro per il kolingoNets. Alla franchigia del Colorado non basta la tripla doppia del solito Jokic (35, 20, 11), miglior realizzatore della serata: vincono gli ospiti per 122-120. Successo consecutivo numero 5 invece per i Philadelphia 76ers, che regolano i Washington Wizards grazie a un Joel Embiid da 34 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Bene Cleveland e Oklahoma, rispettivamenteCharlotte e San Antonio, mentre i Portland Trail Blazers crollano a New Orleansi Pelicans di uno scatenato Trey Murphy da 41 punti. Infine, s’interrompe la striscia di risultati ...

