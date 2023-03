Naufragio migranti | Ue | Manderemo alla Libia altre motovedette

Leggi su tgcom24.mediaset

(Di lunedì 13 marzo 2023) Leggi Anche, Mattarella emana il dl flussi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Via la protezione per vincoli familiari 'Non posso annunciare nulla in merito alle tempistiche, ma vediamo chiaramente che c'è una necessità di rafforzare la capacità libica , ...