Naufragio | Manfredi | “Nel cimitero di Napoli giunte nove salme”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Profondo rispetto per le vittime di Cutro:è una città accogliente ed è con questo spirito che abbiamo ospitatodi questa tragedia. Sono arrivate in queste ore aldi Poggioreale, prima di essere rimpatriate”. Così il sindaco diGaetano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'equipaggio ha soccorso e salvato dalun'imbarcazione di migranti che tentavano la ... 'E' stata attivata la rete dell'accoglienza' dichiara il sindaco di Napoli Gaetano. Tuttavia ...... accolti dal sindaco partenopeo, Gaetano. I primi a sbarcare sono state le persone più ... che erano ammassate nella camera mortuaria del cimitero di Lampedusa, dopo ildei giorni ...ULISSE, NAUFRAGO NELLA TERRA DEI FEACI di Michele- Gigliotti Il popolo dei Feaci (in greco Faiake s - in latino Faeaces ) è ricordato, ... esaminare come Omero abbia narrato il...

I costi del Grattacielo della Regione Piemonte lievitano ... Radio Radicale

ROMA (ITALPRESS) - "Sulla doverosa ricostruzione dei fatti sta indagando la procura della Repubblica di Crotone. La traversata, come raccontano i sopravvis ...La rappresentante Unhcr a Napoli per firmare un protocollo sull'accoglienza: "La barca ha attraversato tre Paesi prima dell'Italia" ...