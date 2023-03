Naufragio Libia, ong: Italia ha ritardato soccorsi. 'Non avvenuto in nostra area sar' (Di lunedì 13 marzo 2023) - Disperse al largo della Libia 30 persone, annegate durante le operazioni di trasbordo su una motonave giunta in soccorso insieme ad alcuni mercantili. Alarm Phone accusa l'Italia per il ritardo nei ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 13 marzo 2023) - Disperse al largo della30 persone, annegate durante le operazioni di trasbordo su una motonave giunta in soccorso insieme ad alcuni mercantili. Alarm Phone accusa l'per il ritardo nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sono 30 i dispersi nel naufragio di migranti davanti alla Libia, 17 i sopravvissuti. Le Ong accusano l'Italia per i… - ilpost : C’è stato un altro naufragio nel mar Mediterraneo - Open_gol : Le critiche al governo Meloni da parte delle opposizioni in Italia e in Ue dopo il naufragio di un barcone di 47 mi… - Joey_Tant : RT @europaverde_it: Altre vite perse in mare Un altro #naufragio che si poteva evitare. L’inazione del ministro #Piantedosi e dell’UE è v… - infoitinterno : Migranti, Ue su naufragio: “Non possiamo operare in acque Libia” -