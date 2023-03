Naufragio in acque libiche, Alarm Phone: “Li hanno lasciati annegare” (Di lunedì 13 marzo 2023) Diciassette migranti sono stati salvati, tratti in salvo da una nave mercantile, e altri 30 risultano dispersi in seguito a un Naufragio avvenuto nella zona Sar libica. Alarm Phone, allertata nella notte tra venerdì e sabato, accusa ritardi nei soccorsi: “Trenta persone sono morte. Sarebbero ancora vive se l’Europa non avesse deciso di lasciarle annegare”. Alarm Phone, allertata nella notte tra venerdì e sabato, accusa ritardi nei soccorsi: “Sarebbero ancora vivi se l’Europa non avesse deciso di lasciarli annegare”. “Ci avevano comunicato la loro posizione Gps – spiega l’ong Alarm Phone -, che avevamo trasmesso alle autorità italiane, maltesi e libiche alle 2:28 dell’11 marzo. La situazione era critica. La barca era ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Diciassette migranti sono stati salvati, tratti in salvo da una nave mercantile, e altri 30 risultano dispersi in seguito a unavvenuto nella zona Sar libica., allertata nella notte tra venerdì e sabato, accusa ritardi nei soccorsi: “Trenta persone sono morte. Sarebbero ancora vive se l’Europa non avesse deciso di lasciarle”., allertata nella notte tra venerdì e sabato, accusa ritardi nei soccorsi: “Sarebbero ancora vivi se l’Europa non avesse deciso di lasciarli”. “Ci avevano comunicato la loro posizione Gps – spiega l’ong-, che avevamo trasmesso alle autorità italiane, maltesi ealle 2:28 dell’11 marzo. La situazione era critica. La barca era ...

