Naufragio di Cutro, i sopravvissuti: «Tante volte abbiamo avuto paura di affondare» (Di lunedì 13 marzo 2023) Stanno intanto continuando le ricerche dei dispersi dopo il Naufragio di un gommone che, ieri, si è capovolto ieri al largo delle coste libiche: al momento 30 persone risultano disperse Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 marzo 2023) Stanno intanto continuando le ricerche dei dispersi dopo ildi un gommone che, ieri, si è capovolto ieri al largo delle coste libiche: al momento 30 persone risultano disperse

