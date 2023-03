Naufragio Cutro, i superstiti: “Donne e bimbi gridavano, scafisti si sono gettati in mare” (Di lunedì 13 marzo 2023) Una barca in pessime condizioni, poi il mare mosso, le grida di terrore, gli scafisti che cercano di scappare buttandosi in acqua. Nuovi dettagli sul Naufragio avvenuto a Steccato di Cutro, in Calabria, emergono dai racconti messi a verbale dai superstiti, sentiti dagli investigatori della Guardia di Finanza che indagano sul Naufragio nell'inchiesta coordinata dal Procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia. "La barca procedeva molto lentamente e noi avremmo voluto chiedere l'intervento dei soccorsi, ma chi conduceva la barca per tranquillizzarci ci fece vedere su un tablet che saremmo arrivati a breve", ha raccontato un sopravvissuto nei verbali, visionati dall’Adnkronos (LO SPECIALE MIGRANTI). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 13 marzo 2023) Una barca in pessime condizioni, poi ilmosso, le grida di terrore, gliche cercano di scappare buttandosi in acqua. Nuovi dettagli sulavvenuto a Steccato di, in Calabria, emergono dai racconti messi a verbale dai, sentiti dagli investigatori della Guardia di Finanza che indagano sulnell'inchiesta coordinata dal Procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia. "La barca procedeva molto lentamente e noi avremmo voluto chiedere l'intervento dei soccorsi, ma chi conduceva la barca per tranquillizzarci ci fece vedere su un tablet che saremmo arrivati a breve", ha raccontato un sopravvissuto nei verbali, visionati dall’Adnkronos (LO SPECIALE MIGRANTI).

