Naufragio al largo della Libia, Guardia Costiera: «30 migranti dispersi e 17 salvati» (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo quella di Cutro ancora ieri una nuova tragedia di migranti nel Mediterraneo. Il servizio di allerta sulle imbarcazioni su Twitter ha scritto che «secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate», facendo riferimento al barcone con 47 migranti a bordo proveniente dalla Libia e in grave difficoltà segnalato fin dalla scorsa notte alle autorità italiane. Dopo ore di attesa nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma di quanto accaduto da parte delle autorità italiane: 30 migranti risultano dispersi, mentre altre 17 persone sarebbero state soccorse. Lo ha riferito la Guardia Costiera, aggiungendo che sono in corso le operazioni di ricerca dei migranti dispersi «con l’ausilio dei mercantili presenti in zona, con ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 marzo 2023) Dopo quella di Cutro ancora ieri una nuova tragedia dinel Mediterraneo. Il servizio di allerta sulle imbarcazioni su Twitter ha scritto che «secondo diverse fonti, decine di persone di questa barca sono annegate», facendo riferimento al barcone con 47a bordo proveniente dallae in grave difficoltà segnalato fin dalla scorsa notte alle autorità italiane. Dopo ore di attesa nel tardo pomeriggio è arrivata la conferma di quanto accaduto da parte delle autorità italiane: 30risultano, mentre altre 17 persone sarebbero state soccorse. Lo ha riferito la, aggiungendo che sono in corso le operazioni di ricerca dei«con l’ausilio dei mercantili presenti in zona, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Riccardo #Magi (+Eu): 'A largo delle coste libiche l'ennesimo naufragio con decine di morti. Non ci resta che valut… - RaiNews : 'Quelle vite si potevano salvare. Il governo deve essere indagato per #strage colposa, come disse Meloni nel 2015,… - vaticannews_it : #PapaFrancesco esprime il dolore per le numerose vittime del naufragio al largo delle coste di Cutro: 'Rinnovo a tu… - gianca_guercio : A proposito di #Migration. Giovedì prossimo saremo in #Spain per celebrare l'anniversario del #naufragio del pirosc… - CarmeloMontana2 : RT @collettiva_news: Vittime dell'indifferenza più che del mare. Un barcone si ribalta al largo delle coste libiche. Decine i morti. L'accu… -