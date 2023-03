Naufragio a Crotone, don Ciotti: “Respingimenti e tragedie sono frutto di cecità etica” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Il 21 marzo leggeremo anche i nomi dei migranti morti nei nostri mari per non dimenticarci che i naufragi e i Respingimenti sono frutto di una diffusa cecità e sordità etica”. Lo ha detto don Luigi Ciotti, il presidente dell’associazione antimafia Libera, nel corso della presentazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà il 21 marzo a Milano. In quell’occasione in piazza Duomo saranno letti gli oltre mille nomi di vittime della criminalità organizzata insieme a quelli dei migranti morti negli ultimi naufragi. “Credo che sia un momento di riflessione da parte di tutti – risponde don Ciotti quando gli si chiede una valutazione sull’atteggiamento del governo sulla tragedia di Cutro – dietro a queste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) “Il 21 marzo leggeremo anche i nomi dei migranti morti nei nostri mari per non dimenticarci che i naufragi e idi una diffusae sordità”. Lo ha detto don Luigi, il presidente dell’associazione antimafia Libera, nel corso della presentazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà il 21 marzo a Milano. In quell’occasione in piazza Duomo saranno letti gli oltre mille nomi di vittime della criminalità organizzata insieme a quelli dei migranti morti negli ultimi naufragi. “Credo che sia un momento di riflessione da parte di tutti – risponde donquando gli si chiede una valutazione sull’atteggiamento del governo sulla tragedia di Cutro – dietro a queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvboy : Sogni infranti. Via Cristoforo Colombo, #Crotone Non importa da che realtà orribile fuggi, se arrivi via mare a bo… - chetempochefa : 'Questo è il grosso problema: molti morti saranno sepolti senza un'identità. Questo è un problema europeo, perchè c… - Pontifex_it : Prego per le numerose vittime del naufragio di Cutro, presso Crotone. Rinnovo a tutti il mio appello affinché non s… - ilfattovideo : Naufragio a Crotone, don Ciotti: “Respingimenti e tragedie sono frutto di cecità etica” - Pixelnewspaper : Ancora 21 i #migranti dispersi dopo il #naufragio di #Cutro, 6 sono bambini È quanto emerge dagli accertamenti dell… -