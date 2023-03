Nasce la Rete per la Costituzione: una nuova alleanza contro lo sgretolamento della democrazia (Di lunedì 13 marzo 2023) Conosciamo le difficoltà di chi deve mettere insieme forze politiche e associazioni diverse e, talvolta, distanti e distinte. Eppure questo ci sembra il momento buono per provare a unire almeno quanti hanno davvero nel cuore la Costituzione antifascista, deponendo gelosie di soglia, di latte, di partito. Quello che abbiamo visto in questi giorni a Cutro e dintorni, la strage, il cinismo esibito a cifra di governo, il dilettantismo senza precedenti, e persino la festa di compleanno postuma, con tanto di coretto Meloni, Salvini, Berlusconi, non deve solo suscitare ironia, sarcasmo, indignazione, ma anche l’urgenza di realizzare, ora e subito, una nuova alleanza politica, sociale, civile, capace di unire quanti non intendono assistere al progressivo sgretolamento dell’ordinamento democratico. La manifestazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Conosciamo le difficoltà di chi deve mettere insieme forze politiche e associazioni diverse e, talvolta, distanti e distinte. Eppure questo ci sembra il momento buono per provare a unire almeno quanti hanno davvero nel cuore laantifascista, deponendo gelosie di soglia, di latte, di partito. Quello che abbiamo visto in questi giorni a Cutro e dintorni, la strage, il cinismo esibito a cifra di governo, il dilettantismo senza precedenti, e persino la festa di compleanno postuma, con tanto di coretto Meloni, Salvini, Berlusconi, non deve solo suscitare ironia, sarcasmo, indignazione, ma anche l’urgenza di realizzare, ora e subito, unapolitica, sociale, civile, capace di unire quanti non intendono assistere al progressivodell’ordinamento democratico. La manifestazione ...

