Nasce il Pd di Schlein | “Basta cacicchi e capibastone”

ROMA – Nasce il Pd di Schlein. Nel suo primo discorso da segretaria, dopo la proclamazione, la neo leader Dem mette in fila i punti: "Chi aveva scommesso sulla fine del Pd ha perso. Siamo ancora qui, più forti e uniti, e stiamo arrivando. Sarà questa per noi un nuova primavera". Applausi e standing ovation.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antonio69446451 : @LegaSalvini Schlein ha vietato ai compagni in questi casi di provvedere da soli e non fottere con il partner, vede… - Estebiza : @pbecchi merkel =WEF Ogni aspetto mRNA é aschenazita,hanno infiltrato i vertici mondiali Elena Ethel Schlein nasce… - Alexfacchinetti : - Quando ai nasce stronzi e si muore Merda - - rosati22 : RT @TV2000it: #Primarie2023 #Fioroni a #Tv2000: “Partito di #sinistra distinto e distante da noi. Nasce nuovo #network #cattolici” @sbonacc… - to45216961 : @SecolodItalia1 Solidarietà a sola andata. La classe non è acqua. D’altronde, citando Totò, signore si nasce e la Schlein non la nacque. -