NASCAR Cup Series | Phoenix | Byron si conferma all’overtime

(Di lunedì 13 marzo 2023) Due su due per WilliamnellaCup2023. Il #24 di Hendrick Motorsport trionfa nuovamente, abile nel finale diad avere la meglio dei rivali. Sesta affermazione in carriera per il 25enne che prima d’oggi non aveva mai trionfato nel deserto dell’Arizona. La prima parte dell’evento è stata molto lineare con un completo controllo da parte di Chevy ed Hendrick Motorsport. William#24 ha primeggiato su Kyle Larson #5, padrone della scena nelle prove libere e soprattutto nelle qualifiche che si sono disputate nella giornata di ieri. Il campione 2020 ha ceduto al giovane teammate la Stage 1, il nativo dello Stato del North Carolina ha condotto il gruppo alla prima significativa fase di pit stop. Il passaggio in pit road, invece, ha premiato Larson, ...