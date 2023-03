Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Napolimania: Spalletti è legalmente a +18, remuntada Juve permettendo -

E sarebbe un peccato… Tornando al Napoli,si è detto per nulla preoccupato dopo la seconda sconfitta stagionale in campionato. Gli azzurri, infatti, sono usciti dal campo senza aver ...ha fatto giocare dieci/undicesimi della formazione schierata in Germania. E la stanchezza non si è fatta minimamente sentire. Si sono dannati gli empolesi che non hanno quasi mai tirato ...Dopo le sagome degli undici giocatori azzurri, con al fianco il tecnicoe il presidente De Laurentiis, ad altezza naturale ai Quartieri Spagnoli (sulle scale di Vico Colonne a Cariati, nel pieno dei vicoli del centro, a 50 metri da piazzetta Maradona), ecco la ...

Venerdì sera allo stadio Maradona è stata finalmente messa la parola fine al “sarrismo”. Il tecnico di Figline Valdarno, infatti, per limitare il Napoli e batterlo, ha indossato i panni di Allegri dim ...