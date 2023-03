Napoli | stop ai cimiteri | senza stipendio i seppellitori bloccano tutto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : I tedeschi provocano dopo lo stop imposto dal Viminale ai tifosi per il ritorno di #NapoliEintracht. L'ad del club:… - Teo42102531 : @ilrossonero94 Ma dire che il Napoli ha meritato….no??? Non avremmo MAI tenuto quel passo stop - CalcioPillole : Napoli-Eintracht Francoforte, nuovo stop del TAR della Campania ai tifosi del club tedesco. #NapoliEintracht #UCL. - infoitsport : Champions League, annullata la sospensiva: stop alla trasferta dei tifosi Eintracht a Napoli! - infoitsport : NAPOLI: IL TAR RIGETTA ISTANZA EINTRACHT, STOP A TIFOSI FRANCOFORTE -

... infatti, ha rigettato l'istanza cautelare dei legali dell'Eintracht Frankfurt Fussball (presentata insieme con il ricorso "integrato per motivi aggiunti"), contro la decisione del Prefetto di...... sempre firmato dal giudice Maria Abruzzese con il quale annullava la sospensiva di sabato 11 marzo, loalla trasferta dei tifosi dell' Eintracht Francoforte ain occasione della ...L' Eintracht Francoforte , una volta appreso delloanche al Tar al ricorso contro il provvedimento del prefetto dicirca lodella trasferta per il ritorno degli ottavi di Champions League ai tifosi provenienti dalla città in cui ha sede la squadra tedesca , ha annunciato un ulteriore ricorso, che sarà ...

Napoli-Eintracht Francoforte, nuovo stop del TAR ai tifosi del club tedesco Calcio in Pillole

I tifosi tedeschi dell'Eintracht potranno andare a Napoli ad assistere alla partita di Champions contro gli azzurri, in programma mercoledi' sera, ma non quelli residenti a Francoforte. Lo ha deciso ...I tifosi tedeschi dell'Eintracht potranno andare a Napoli ad assistere alla partita di Champions contro gli azzurri, in programma mercoledì sera, ma non quelli residenti a Francoforte. (ANSA) ...