Napoli | Spalletti | «Kvaratskhelia ha fatto un gol alla Maradona contro l’Atalanta»

(Di lunedì 13 marzo 2023) Luciano, allenatore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss della vittoria degli azzurriin campionato Luciano, allenatore del, ha parlato a Radio Kiss Kiss. PAROLE – «Questa vittoria è stata il massimo. Ribaltare la frittata dal punto di vista del risultato con questa qualità di gioco è stato il massimo, la squadra hauna grande partita con avversario tostissimo come, fisicamente il più forte di tutti, ma anche per quanto riguarda la corsa negli spazi aperti. Potevano concedere qualcosa nel palleggio stretto, ma noi abbiamo calciatori diversi. A parte l’agonismo abbiamo girato ppiù velocemente, con qualche tocco in meno ma di qualità, al fine poter far male ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - DAZN_IT : La stagione del Napoli è strepitosa ?? Ghoulam elogia la formazione di Spalletti ?? #TuttiBravidalDivano #DAZN - museodiemozioni : Subbuteo arte e magia Il Napoli stratosferico di Spalletti riprodotto fedelmente a mano - napoli_network : #Spalletti elogia #Kvara: 'Il suo un gol alla Maradona' Il tecnico azzurro, intervistato, ha commentato il match c… - TuttoUdineseit : #Napoli sempre più primo, #spalletti potrebbe vincere lo #scudetto proprio a #udine -

Secondo i bookmaker la squadra diè favorita per la vittoria anche in questa partita: per l'occasione, Netbet ha alzato la quota del segno 1 da 1.50 a 6.00. BOOKMAKER ESITO QUOTA...Luciano, allenatore del, sabato dopo la vittoria contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss. 'Questa vittoria è stata il massimo. Ribaltare la frittata dal punto ......difesa del. Dubbio in porta Anche Meret è in via di recupero ma non ha senso rischiare mercoledì. Anche perché Gollini ha dimostrato affidabilità. La scelta a questo punto sarà di, ...

Infortunio Kim, Spalletti svela: "Gli ho detto che domani deve venire ad allenarsi, sapete come mi ha risposto" CalcioNapoli24

L'allenatore del Napoli ha parlato al termine della gara vinta contro l'Atalanta: le sue dichiarazioni commentando il gol ...quando il Napoli ha accumulato il primo consistente vantaggio vincendo gli scontri diretti in trasferta, non c’è stata alla ripresa, quando Spalletti ha assorbito la sconfitta immediata dall’Inter e ...