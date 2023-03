Napoli, sindaco Manfredi: “Preoccupazione per arrivo tifosi Eintracht. Festa scudetto? Bella e in sicurezza” (Di lunedì 13 marzo 2023) “C’è una grande Preoccupazione dall’osservatorio nazionale del Ministero degli Interni sull’arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli. E’ una Preoccupazione specifica perché da indagini e analisi nella rete e degli eventi successi in Germania all’andata c’è il timore fondato che ci possano essere degli scontri”. Sono le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del convegno con il ministro Paolo Zangrillo sul tema “Facciamo semplice l’Italia”. Manfredi sullo stop alla vendita di biglietti ai tifosi dell’Eintracht per la sfida di Champions League di mercoledì al Maradona di Napoli sottolinea che “non c’è Preoccupazione per la sicurezza nello ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) “C’è una grandedall’osservatorio nazionale del Ministero degli Interni sull’deitedeschi a. E’ unaspecifica perché da indagini e analisi nella rete e degli eventi successi in Germania all’andata c’è il timore fondato che ci possano essere degli scontri”. Sono le parole deldiGaetanoa margine del convegno con il ministro Paolo Zangrillo sul tema “Facciamo semplice l’Italia”.sullo stop alla vendita di biglietti aidell’per la sfida di Champions League di mercoledì al Maradona disottolinea che “non c’èper lanello ...

