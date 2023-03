Napoli, seduta mattutina in vista dell’Eintracht: Lozano in gruppo, personalizzato per Raspadori (Di lunedì 13 marzo 2023) In vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, il Napoli si allena all’SSCN Konami Training Center. Nella mattinata di lunedì 13 marzo, gli azzurri hanno iniziato la seduta con una fase di attivazione, per poi passare a esercitazioni su calci piazzati, seduta tecnico tattica, lavoro finalizzato al possesso palla e infine esercitazione tattica a campo ridotto. Buone notizie per Lozano, che ha svolto tutta la seduta in gruppo, mentre Raspadori ha svolto del lavoro personalizzato. Kim e Meret hanno invece fatto la prima parte di lavoro con i compagni e la seconda individualmente. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Indel ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ilsi allena all’SSCN Konami Training Center. Nella mattinata di lunedì 13 marzo, gli azzurri hanno iniziato lacon una fase di attivazione, per poi passare a esercitazioni su calci piazzati,tecnico tattica, lavoro finalizzato al possesso palla e infine esercitazione tattica a campo ridotto. Buone notizie per, che ha svolto tutta lain, mentreha svolto del lavoro. Kim e Meret hanno invece fatto la prima parte di lavoro con i compagni e la seconda individualmente. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lucavad72 : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, lavoro personalizzato in campo per Raspadori, Lozano ha svolto l'intera seduta in gruppo, prima p… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il report. Lozano ok, le condizioni di Meret e Kim: SSC Nap… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, lavoro personalizzato in campo per Raspadori, Lozano ha svolto l'intera seduta in gruppo, prima p… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, lavoro personalizzato in campo per Raspadori, Lozano ha svolto l'intera seduta in gruppo, prima p… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, lavoro personalizzato in campo per Raspadori, Lozano ha svolto l'intera seduta in gruppo, prima p… -