Napoli | picchia la maestra per aver rimproverato il figlio in classe

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... decreation : RT @LorenzoSor: #Napoli, la polizia picchia i disoccupati che da mesi chiedono politiche di lavoro in città - Petartrzz : RT @LorenzoSor: #Napoli, la polizia picchia i disoccupati che da mesi chiedono politiche di lavoro in città - LorenzoSor : #Napoli, la polizia picchia i disoccupati che da mesi chiedono politiche di lavoro in città - mattinodinapoli : Napoli, picchia la compagna e si barrica in casa con la figlia: arrestato - occhio_notizie : Nella serata di ieri una donna si è presentata in Questura per denunciare il compagno che poco prima l'aveva picchi… -

Ieri sera una donna si è recata presso gli uffici della Questura per segnalare che, poco prima, il compagno l'aveva aggredita per poi barricarsi in casa con la loro figlia neonata. Gli agenti dell' ...POZZUOLI. La madre va in arresto cardiaco e luiil medico del 118. Siamo a Pozzuoli. Ma è una doppia aggressione a personale del 118 quella ... La nota dell'Azienda sanitaria2 è da ...Una doppia aggressione a personale del 118 si è verificata questa mattina. A riportare la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. 'Intorno alle 11:00 di stamane la postazione 118 di Pozzuoli automedica ...

Napoli, il padre muore al pronto soccorso: il figlio picchia i sanitari Corriere del Mezzogiorno

Tornano le rapine violente a Napoli: turista 21enne con la mandibola fratturata Malviventi senza scrupoli picchiano selvaggiamente le vittime Un turista 21enne proveniente dalla Thailandia è stato fer ...