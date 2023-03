Napoli, Ostigard chiede spazio: “La panchina non mi fa piacere”. Le parole di Spalletti e il retroscena sull’acquisto (Di lunedì 13 marzo 2023) Le grandi prestazioni del Napoli sono sotto gli occhi di tutti. La squadra di Luciano Spalletti sta disputando una stagione eccezionale, ma non tutti sono felici per i minuti concessi da parte dell’allenatore, il quale sta cercando comunque di alternare i calciatori quando possibile. Per mantenere l’equilibrio della squadra, però, il mister non sempre ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Le grandi prestazioni delsono sotto gli occhi di tutti. La squadra di Lucianosta disputando una stagione eccezionale, ma non tutti sono felici per i minuti concessi da parte dell’allenatore, il quale sta cercando comunque di alternare i calciatori quando possibile. Per mantenere l’equilibrio della squadra, però, il mister non sempre ha L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EpicFisher : @lucacerchione @antonio_race al 15 luglio il Napoli aveva nell'ordine: riscattato Anguissa, acquistati Kvaratskheli… - liwsemue : @DoctorM77 @jo19N26 Hanno perso Mertens e Insigne e già quella era un addizione da sottrazione clamorosa, la cessio… - infoitsport : Napoli, Ostigard: 'Stare in panchina non fa piacere a nessuno, lavoro sempre al massimo' - infoitsport : Ostigard e il mal di panchina: «Futuro? Vedremo se riuscirò ad affermarmi a Napoli» - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, #Ostigard: 'Futuro? Vedremo dopo questa stagione come andrà a finire' #LBDV #SerieA -