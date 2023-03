Napoli, non è il momento di pensare allo scudetto (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Napoli continua la sua corsa, ma non è il momento di fare calcoli e di pensare a festeggiare lo scudetto, ora tutto sulla Champions Il Napoli continua la sua corsa, ma non è il momento di fare calcoli e di pensare a festeggiare lo scudetto, ora tutto sulla Champions. In città c’è grande fermento e anche i preparativi per la festa scudetto sono già avanti coi lavori, ma la squadra deve restare concentrata sul campo perché ora c’è il ritorno contro l’Eintracht in Champions League. L’obiettivo è andare più avanti possibile ecco perché gli azzurri non possono staccare la spina. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Ilcontinua la sua corsa, ma non è ildi fare calcoli e dia festeggiare lo, ora tutto sulla Champions Ilcontinua la sua corsa, ma non è ildi fare calcoli e dia festeggiare lo, ora tutto sulla Champions. In città c’è grande fermento e anche i preparativi per la festasono già avanti coi lavori, ma la squadra deve restare concentrata sul campo perché ora c’è il ritorno contro l’Eintracht in Champions League. L’obiettivo è andare più avanti possibile ecco perché gli azzurri non possono staccare la spina. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Pensare a quanti titoli sono stati sottratti spesso con l’inganno a questa gente (ma non solo: #Napoli 4 volte seco… - ZZiliani : Orgoglioso di avere scritto questo pezzo. Non ieri, ma il 21 novembre 2022, col mondiale cominciato da un giorno. I… - ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - ilmondodisuk : Le mostre a Roma e Napoli/ Vincent Van Gogh: «Quanto sbaglia l’uomo che non si rende conto di non essere che un ato… - TignolaEA : @Vicidominus Non è un caso che il suo nomignolo sia sempre stato PapeReina. Però dire che fosse totalmente scarso,… -