Napoli, Maresca: “Serve un’azione seria contro l’emergenza traffico” (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La situazione eccezionale, che patiamo ogni giorno da cittadini, richiede misure straordinarie e appropriate che spesso questa amministrazione non è in grado di fornire”. Così il magistrato e consigliere comunale Catello Maresca in occasione del convegno “Facciamo semplice l’Italia” che si tiene oggi a Napoli alla presenza del ministro Paolo Zangrillo. Maresca dice di condividere la lettera aperta al sindaco di Napoli e al prefetto da parte dei sindacati Cisl e Fp “rispetto alla situazione drammatica in cui versa la mobilità in città”. “Tra cantieri aperti simultaneamente, stop continui dei mezzi pubblici, parcheggiatori abusivi, mancanza di personale della Polizia Municipale, occupazioni abusive di suolo pubblico cortei e manifestazioni ogni giorno la città è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “La situazione eccezionale, che patiamo ogni giorno da cittadini, richiede misure straordinarie e appropriate che spesso questa amministrazione non è in grado di fornire”. Così il magistrato e consigliere comunale Catelloin occasione del convegno “Facciamo semplice l’Italia” che si tiene oggi aalla presenza del ministro Paolo Zangrillo.dice di condividere la lettera aperta al sindaco die al prefetto da parte dei sindacati Cisl e Fp “rispetto alla situazione drammatica in cui versa la mobilità in città”. “Tra cantieri aperti simultaneamente, stop continui dei mezzi pubblici, parcheggiatori abusivi, mancanza di personale della Polizia Municipale, occupazioni abusive di suolo pubblico cortei e manifestazioni ogni giorno la città è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabattanta : RT @TgrRaiCampania: Movida violenta a Napoli. I genitori chiedono più controlli e spazi di socialità per i ragazzi @TgrRai #IoSeguoTgr… - TgrRai : RT @TgrRaiCampania: Movida violenta a Napoli. I genitori chiedono più controlli e spazi di socialità per i ragazzi @TgrRai #IoSeguoTgr… - TgrRaiCampania : Movida violenta a Napoli. I genitori chiedono più controlli e spazi di socialità per i ragazzi @TgrRai… - maresca_franco : RT @EnzoLauria10: Buona Notte da Napoli ?? - maresca_franco : RT @bastioniazzurri: BUONDÌ con EMOZIONE ? 'Napoli ha un cuore grande e accogliente, colori vivi che disegnano l’orizzonte e mani generose… -