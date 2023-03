Napoli | Lozano recupera per l’Eintracht Le condizioni di Kim | Raspadori e Meret

(Di lunedì 13 marzo 2023) Buone notizie per Luciano Spalletti ed ilin vista della sfida di ritorno di Champions League contro l‘Eintracht Francoforte in programma mercoledì sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico di Certaldo avrà nuovamente a disposizione Hirvingper il prossimo match europeo. Il calciatore messicano era rimasto fermo negli ultimi giorni a causa di un problema muscolare, tanto da fargli saltare la sfida contro l’Atalanta comunque vinta con un buon 2-0 firmato Kvaratskhelia e Rrahmani con Matteo Politano che è riuscito a non far rimpiangere le sue scorribande sulla destra. Per quanto riguarda gli altri infortunati, giornata interlocutoria per Kim Min Jae, uscito anzitempo nel match di sabato a causa di un problema al polpaccio, e Alex, che ha guardato i compagni dalla panchina per un dolore al polso. Entrambi ...

... che è già a quota sette reti in campionato, è seguito da molti club, fra cui il. Cristiano Giuntoli lo vede come un investimento per il dopo, un upgrade rispetto a Politano e un ...Attaccanti: Osimhen,, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. La presentazione del match QUI" Spalletti dovrebbe optare per il classico modulo 4 - 3 - 3con Meret in porta e ...Rientri importanti per ilin vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte di mercoledì sera al 'Maradona'.si è allenato col gruppo ed è disponibile; parziale lavoro ...

Napoli: le ultime su Lozano, Kim, Meret e Raspadori verso l'Eintracht Calciomercato.com

Buone notizie dall’infermeria del Napoli, Hirving Lozano si è allenato regolarmente in gruppo tornando regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti giusto in tempo per la sfida contro l’Eintracht ...In casa Napoli la vittoria contro l’Atalanta ha lasciato tanta ... ma Spalletti e lo staff sono ottimisti. Invece, Lozano si è allenato per una seduta intera con la squadra e anche lui sarà della ...