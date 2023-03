Napoli, i legali dell’Eintracht: “Tedeschi non residenti a Francoforte possono comprare i biglietti” (Di lunedì 13 marzo 2023) “Si è diffusa la notizia che il Tar Campania sarebbe tornato sui propri passi, vietando la trasferta a tutti i tifosi dell’Eintracht Frankfurt. Non è così: oggi il Tar ha solo respinto la nuova istanza cautelare promossa dalla società contro il provvedimento di ieri del prefetto di Napoli, che ha vietato la vendita dei biglietti ai soli tifosi residenti a Francoforte (divieto, dunque, indirizzato a circa 800mila persone, invece degli 84 milioni di Tedeschi destinatari del primo divieto)”. Lo si legge in una nota diffusa dal pool dei legali dell’Eintracht Francoforte, Paolo Alberto Reineri, Daniele Labbate, Giovanni Adami, Lorenzo Contucci e Daniele Tuffali. “La decisione di oggi, quindi – sottolineano i legali – nega ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) “Si è diffusa la notizia che il Tar Campania sarebbe tornato sui propri passi, vietando la trasferta a tutti i tifosiFrankfurt. Non è così: oggi il Tar ha solo respinto la nuova istanza cautelare promossa dalla società contro il provvedimento di ieri del prefetto di, che ha vietato la vendita deiai soli tifosi(divieto, dunque, indirizzato a circa 800mila persone, invece degli 84 milioni didestinatari del primo divieto)”. Lo si legge in una nota diffusa dal pool dei, Paolo Alberto Reineri, Daniele Labbate, Giovanni Adami, Lorenzo Contucci e Daniele Tuffali. “La decisione di oggi, quindi – sottolineano i– nega ...

