Napoli-Eintracht, Spalletti pronto a tre cambi rispetto all'Atalanta (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Napoli si appresta ad affrontare l'Eintracht Francoforte nella serata di mercoledì al Diego Armando Maradona, dove è in programma il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League. Un vero e autentico appuntamento con la storia per gli azzurri, che potrebbero per la prima volta approdare ai quarti di finale della competizione. Gli azzurri possono contare sul doppio vantaggio messo a segno all'andata, ma in ogni caso Luciano Spalletti vuole tenere alta la tensione per evitare ogni calo di attenzione. Intanto, arrivano novità su quella che è la probabile formazione degli azzurri. Il punto sugli infortunati La situazione non può che essere collegata alla situazione infortuni in casa Napoli, dove ieri sono arrivate novità circa dall'infermeria. Kim ha svolto regolarmente allenamento, quindi ...

