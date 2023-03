Napoli-Eintracht, nuova decisione del Tar: «Sì ai tifosi tedeschi, ma non a quelli residenti a Francoforte» (Di lunedì 13 marzo 2023) Mancano ormai poche ore al ritorno di Champions League tra Napoli ed Eintracht, che si disputerà mercoledì 15 marzo, e il Tar dovrebbe aver messo la parola fine alla querelle tra il club tedesco e le autorità italiane. Negli scorsi giorni, dopo i fatti di Francoforte durante la serata dell’andata degli Ottavi, il ministero dell’Interno aveva disposto il divieto alla vendita dei biglietti a tutti i tifosi tedeschi. Sabato 11 marzo il Tar aveva accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte, dando il via libera alla vendita anche per i supporter ospiti. Una decisione che aveva scatenato la dura reazione del sindacato di Polizia prima e della società partenopea poi, preoccupati dalla possibilità di scontri fuori e dentro lo stadio. Oggi, lunedì 15 marzo, ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) Mancano ormai poche ore al ritorno di Champions League traed, che si disputerà mercoledì 15 marzo, e il Tar dovrebbe aver messo la parola fine alla querelle tra il club tedesco e le autorità italiane. Negli scorsi giorni, dopo i fatti didurante la serata dell’andata degli Ottavi, il ministero dell’Interno aveva disposto il divieto alla vendita dei biglietti a tutti i. Sabato 11 marzo il Tar aveva accolto il ricorso dell’, dando il via libera alla vendita anche per i supporter ospiti. Unache aveva scatenato la dura reazione del sindacato di Polizia prima e della società partenopea poi, preoccupati dalla possibilità di scontri fuori e dentro lo stadio. Oggi, lunedì 15 marzo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dopo la sospensione da parte del #TAR del divieto di trasferta ai tifosi dell'#Eintracht imposto in precedenza dall… - sscnapoli : ??? #UCL, Napoli-Eintracht sarà diretta dall’arbitro inglese Taylor. - sportface2016 : +++Il Prefetto di #Napoli vieta nuovamente la trasferta ai tifosi dell'#Eintracht: provvedimento stavolta limitato… - salernonotizie : Tar rigetta istanza Eintracht, no trasferta a Napoli per tifosi di Francoforte - claudioruss : Philipp Reschke, membro CdA #Eintracht, a @CalcioNapoli24: 'Presenteremo causa amministrativa per impugnare la dec… -