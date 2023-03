Napoli - Eintracht | niente tifosi tedeschi | il Tar respinge il secondo ricorso

(Di lunedì 13 marzo 2023) Idell'residenti in Germania non saranno mercoledì al Maradona per la sfida contro ilper il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Lo ha deciso il Tar Campania ...

I tifosi dell'residenti in Germania non saranno mercoledì al Maradona per la sfida contro ilper il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Lo ha deciso il Tar Campania che ha respinto ...E ancora ilsempre più lanciato verso lo scudetto, atteso dall'in Europa: il nostro inviato Giovanni Annunziata ci aggiorna sulle novità. A chiudere la giornata di Serie A ci pensa ...Rasoterra la quota per la qualificazione ai quarti di finale del(1,01), mentre il passaggio del turno dell'è schizzato a 17. Il Manchester City, impegnato contro il Lipsia nel ...

Carsten Fuss, giornalista tedesco, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Confermo che arriveranno alcuni tifosi dell'Eintracht nonostante il divieto di trasferta ...Arriva la decisione definitiva sulla querelle legata alla presenza dei sostenitori del club di Francoforte per il ritorno degli ottavi Champions ...