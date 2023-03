Napoli-Eintracht: Lozano recupera, out un altro big per Spalletti (Di lunedì 13 marzo 2023) Napoli-Eintracht Francoforte novità sugli infortuni di Lozano e Raspadori, le scelta di Luciano Spalletti in Champions League. Il Napoli sta lavorando in vista della sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico del Napoli può recuperare sia Kim che Meret, entrambi infortunati in Napoli-Atalanta. Ma arriva un’altra buona notizia per l’allenatore azzurro, visto che con ogni probabilità recupererà anche Hirving Lozano per il match di Champions League. Lozano recupera per Napoli-Eintracht Francoforte Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il messicano è pronto a rientrare in campo, dopo lo stop con l’Atalanta. Se non ci saranno ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 marzo 2023)Francoforte novità sugli infortuni die Raspadori, le scelta di Lucianoin Champions League. Ilsta lavorando in vista della sfida di Champions League contro l’Francoforte. Il tecnico delpuòre sia Kim che Meret, entrambi infortunati in-Atalanta. Ma arriva un’altra buona notizia per l’allenatore azzurro, visto che con ogni probabilità recupererà anche Hirvingper il match di Champions League.perFrancoforte Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il messicano è pronto a rientrare in campo, dopo lo stop con l’Atalanta. Se non ci saranno ...

