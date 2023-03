Napoli-Eintracht Francoforte | il Tar respinge il ricorso | niente tifosi tedeschi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il TAR della Campania ha respinto ilpresentato dall’: inon potranno essere al Maradona diper la sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. La squadra tedesca, quindi, non potrà contare sul supporto deinati e residenti aper provare a ribaltare ... TAG24.

, la situazione alla vigilia della partita . L'intervento del prefetto di. Il precedente di Francoforte ., la situazione alla vigilia della partita . ...La decisione definitiva sulla vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi per la partita di mercoledì sera fraarriva dal Tar della Campania. Nonostante il divieto, la presenza dei ...Sì, perché gioca anche ilmercoledì, che deve difendere - e forse non è il termine giusto da usare - il 2 - 0 conquistato senza particolari problemi in Germania contro l'Francoforte. ...

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato dello stop alla vendita di biglietti ai tifosi dell'Eintracht Francoforte per la sfida di Champions League ...Domani è già giornata di vigilia per il Napoli, atteso dalla storica partita di Champions League contro l'Eintracht Francoforte mercoledì ...