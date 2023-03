Napoli-Eintracht Francoforte | il Tar respinge il ricorso dei tedeschi | niente tifosi dalla Germania

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il Tar Campania ha respinto l’istanza cautelare presentata dall’contro il divieto di vendita dei biglietti per la partita di Champions League, in programma allo stadio Diego Armando Maradona mercoledì 15 marzo, per i residenti nella città di. Ieri il prefetto diClaudio Palomba, al termine di un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato il nuovo provvedimento limitando il divieto di vendita ai soli residenti nella città di; una decisione che, per il presidente della quinta sezione del Tar Campania Maria Abbruzzese, “sul piano della proporzionalità limita considerevolmente l’estensione soggettiva del divieto di vendita dei tagliandi”. Sul ...