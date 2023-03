Napoli-Eintracht Francoforte | Champions League | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo, alle ore 21.00, allo Stadio “Diego Armando Maradona” diandrà in scena il ritorno degli ottavi di finale ditra ilguidato da Luciano Spalletti e l’allenato dall’austriaco Oliver Glasner. Ilarriva alla partita con il vento in poppa non solo per il risultato dell’andata, vittoria per 0-2 al “Deutsche Bank Park Stadion” di, con reti di Osimhen nel primo tempo e Di Lorenzo nel secondo, ma anche per la vittoria in campionato contro l’Atalanta, che ha riportato gli azzurri a +18 rispetto all’Inter. Le scelte di Spalletti Ildeve far fronte a due infortuni in difesa e Spalletti potrebbe non far giocare i titolari. In porta Meret ha avuto ...