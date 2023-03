Napoli-Eintracht | Digos allarma | messaggi e minacce da tifosi tedeschi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Dopo la sospensione da parte del #TAR del divieto di trasferta ai tifosi dell'#Eintracht imposto in precedenza dall… - sportface2016 : +++Il Prefetto di #Napoli vieta nuovamente la trasferta ai tifosi dell'#Eintracht: provvedimento stavolta limitato… - ultimora_pol : #ULTIMORA Calcio, TAR Campania accoglie il ricorso dell'Eintracht Francoforte: i tifosi tedeschi potranno entrare… - MarekNapoli : RT @cn1926it: Ultrà del #Napoli: “I tifosi dell’#Eintracht avranno pane per i loro denti” - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Napoli-Eintracht, parla l’ultras azzurro: “In Germania abbi… -

Passando alle sfide di mercoledì, non possiamo non partire conFrancoforte . Gli uomini di Spalletti, che stanno dominando in lungo e largo il campionato italiano, partono dal 2 - ......00 Trento - Budunost 20:15 Joventut - CS Universitatea U - Banca Transilvania Cluj - Napoca Visualizza Eurocup CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00F. 21:00 R. Madrid - Liverpool CALCIO ...... tifosiIeri la Prefettura ha nuovamente bloccato la vendita dei biglietti perai tifosi residenti nella città di Francoforte. Il nuovo provvedimento è arrivato dopo la ...

Colpo di scena, il Prefetto di Napoli contro il Tar: nuovo divieto per tifosi Eintracht Corriere dello Sport

Clima teso in vsta del match di Champions League Napoli-Eintracht. Un ultras del Napoli, anonimo, ha raccontato il clima di tensione.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...