Napoli, due calciatori possono lasciare in estate: Giuntoli ha già scelto chi cedere (Di lunedì 13 marzo 2023) Il Napoli sta disputando una stagione pressoché perfetta. Squadra prima in classifica in Serie A con ben 18 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, ovvero l'Inter. In Europa il primo, storico, passaggio ai Quarti di Finale di Champions League è sempre più vicino, dopo lo 0-2 ottenuto a Francoforte contro l'Eintracht. Zielinski e Lozano verso la cessione L'ampio vantaggio in classifica permette al Napoli di programmare con largo anticipo il futuro, con la rosa della prossima stagione che già prendendo forma nella mente del d.s. Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono due i calciatori che il Napoli avrebbe scelto di sacrificare sull'altare del mercato per la prossima stagione: si tratta di Piotr Zielinski e Hirving Lozano. Lozano Il prezzo ...

