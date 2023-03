Napoli, conosci la fidanzata di Kvaratskhelia? Ecco chi ha rubato il cuore del fenomeno georgiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Bella, giovanissima e bellezza di casa, Ecco chi è che ha rubato il cuore del giocatore più in vista di tutta Europa, non ci crederete! Nella cavalcata verso lo scudetto del Napoli di Spalletti è proprio Kvicha Kvaratskhelia uno dei protagonisti più in vista. Arrivato meno di un anno fa alla corte di De Laurentiis, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 13 marzo 2023) Bella, giovanissima e bellezza di casa,chi è che haildel giocatore più in vista di tutta Europa, non ci crederete! Nella cavalcata verso lo scudetto deldi Spalletti è proprio Kvichauno dei protagonisti più in vista. Arrivato meno di un anno fa alla corte di De Laurentiis, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Purple_djent : @ilariar_ @TgRegolo Parla del comportamento di gollini alla fiorentina, questo è un post VIOLA e posso commentare c… - Allplay99953515 : @27rimorsi E si vede che conosci solo loro ...passa per Napoli...e poi muori - MattiaGalati2 : Ciao se conosci qualcuno che vende due biglietti per il concerto dei Coldplay a Napoli o Milano, Contattamiiiii… - 6hri9tian : Realisticamente parlando le più 'abbordabili' ai quarti sarebbero proprio Inter e Napoli, se non altro perché le co… - Paolocesareo2 : @Claudel_IT @capuanogio Ci sei mai stato a Napoli? Facciamo così, ti ospito io una settimana così la prossima volta… -