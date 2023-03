Napoli, chi sono i due sacrificabili sul mercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Piotr Zielinski e Hirvig Lozano sono i due sacrificabili del Napoli sul mercato. Il club ha messo in conto le cessioni dei due giocatori in... Leggi su calciomercato (Di lunedì 13 marzo 2023) Piotr Zielinski e Hirvig Lozanoi duedelsul. Il club ha messo in conto le cessioni dei due giocatori in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Il capolavoro di #Spalletti. Che all’#Inter non si abbandonava mai a scene isteriche come chi prese il suo posto, m… - mirkonicolino : @RidTheRock Questa è uguale alla mancata sanzione al Napoli per l'oggetto che colpì Chiellini al San Paolo con tras… - DiegoDeLucaTwit : Se la prendono con #Dybala perchè gli ha esultato in faccia da ex ma glorificano Higuain per le esultanze contro il… - ARTICAMAX1971 : @Frances35753196 @realvarriale @sscnapoli @ADeLaurentiis @victorosimhen9 Scusa il Napoli da chi avrebbe avuto la st… - sayaddhina : @targettopoli sono di Napoli e l'anno scorso ho letto quasi 250 libri. e ti potrei fare un lungo elenco di concitt… -