Napoli, buona notizia da Castel Volturno: recupera Lozano. Le ultime su Kim e Meret (Di lunedì 13 marzo 2023) Arriva una buona notizia per il Napoli da Castel Volturno: recupera Lozano mentre ci sono novità per Kim e Meret Hirving Lozano recupera per l’Eintracht Francoforte. Nel report dell’allenamento odierno, l’ufficio comunicazione del Napoli dà notizia del rientro completo in gruppo per l’attaccante messicano che, quindi, potrà scendere in campo nella sfida in programma mercoledì alle 21 allo stadio “Diego Armando Maradona”, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Discorso diverso, invece, per Kim e Meret che hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e poi nella seconda parte un allenamento individuale. Lozano ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 13 marzo 2023) Arriva unaper ildamentre ci sono novità per Kim eHirvingper l’Eintracht Francoforte. Nel report dell’allenamento odierno, l’ufficio comunicazione deldàdel rientro completo in gruppo per l’attaccante messicano che, quindi, potrà scendere in campo nella sfida in programma mercoledì alle 21 allo stadio “Diego Armando Maradona”, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Discorso diverso, invece, per Kim eche hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e poi nella seconda parte un allenamento individuale....

