Napoli | 12enne accoltellato in piazza da un coetaneo | “Era uscito per mangiare un panino con gli amici”

(Di lunedì 13 marzo 2023) In seguito ad una lite nata per motivi ancora da chiarire, unè statoda alcuni coetanei mentre si trovata con gliinMunicipio a: i sanitari del 118 sono intervenuti prontamente sul posto e gli hanno salvato la vita. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono in codice rosso con diverse ferite lacero contuse al torace, alla schiena e agli arti superiori. Al momento è fuori pericolo. “Stava mangiando uncon glie poi è scoppiata una lite con un gruppo di bambini come lui – racconta, sulla soglia del Pronto Soccorso del Santobono, il padre – Mi hanno detto che poteva morire, ma il bimbo adesso sta bene, grazie a Dio. Ho parlato pochissimo con mio figlio, ora gli porto il pranzo”. Sulla vicenda ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Napoli, notte di terrore: 12enne litiga con l'amico e lo accoltella tre volte, un colpo sfiora il cuore - rep_napoli : Napoli, notte di terrore: 12enne litiga con l'amico e lo accoltella tre volte, un colpo sfiora il cuore [di Antonio… - rep_napoli : Napoli, 12enne litiga con l'amico e lo accoltella tre volte: un colpo a due centimetri dal cuore [di Antonio di Cos… - MaralbAzsc : Dodicenne accoltellato, l'aggressore è un coetaneo - MgraziaT : RT @artedipulire: ALLARME VIOLENZA Napoli, tutto in una notte: spari a un 20enne per contrasti fra clan, feriti due turisti durante una rap… -

Un ragazzo ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nella zona della movida, unaccoltellato in piazza da un gruppo di coetanei, due turisti feriti in altrettanti tentativi ...follia a. ...Stentava a credere all'inferno davanti ai suoi occhi la madre del, capelli rossi e lacrime ... 'Oggigiorno - riprende in dialetto - tutti i ragazzini astanno in queste condizioni in mezzo ...Il ragazzino è stato colpito più volte in diverse parti del corpo Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos Unè stato accoltellato ieri sera a. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzino si trovava in piazza Municipio in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un ...

Napoli, 12enne accoltellato da coetaneo: ricoverato in codice rosso Adnkronos

Napoli, 12enne accoltellato da un coetaneo: fermato l'aggressore. Vittima e aggressore si conoscevano di vista ...Un ragazzo ferito gravemente a colpi di arma da fuoco nella zona della movida, un 12enne accoltellato in piazza da un gruppo di coetanei, due turisti feriti in altrettanti tentativi di rapina in pieno ...