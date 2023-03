Nana Malashkia, chi è l'icona pro Europa della Georgia (Di lunedì 13 marzo 2023) Non le piace che la gente parli di atti eroici per quello che ha fatto circa una settimana fa, l'8 ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Non le piace che la gente parli di atti eroici per quello che ha fatto circa una settimana fa, l'8 ...

Nana Malashkia, chi è l'icona pro Europa della Georgia Non le piace che la gente parli di atti eroici per quello che ha fatto circa una settimana fa, l'8 marzo, Giornata internazionale della Donna. Eppure sventolare quella bandiera davanti a… La bandiera (europea) della democrazia La meravigliosa intervista del Corsera a Nana Malashkia, la 'donna della bandiera' che mercoledì scorso si è levata sventolando il vessillo europeo contro una legge ... Georgia, parla la donna con la bandiera simbolo della protesta: 'Il nostro scudo è l'UE' Nana Malashkia, donna di 44 anni, è stata considerata il simbolo dei georgiani che spingono per l'entrata del paese dell'Unione Europea ...