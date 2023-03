Nana Malashkia, chi è l’icona pro Europa della Georgia (Di lunedì 13 marzo 2023) Non le piace che la gente parli di atti eroici per quello che ha fatto circa una settimana fa, l’8 marzo, Giornata internazionale della Donna. Eppure sventolare quella bandiera davanti a quelle persone, per protestare contro una legge che i più ritengono filorussa è sicuramente un gesto simbolico. E la rende un’icona di resistenza. In Georgia oggi tutti sanno chi è Nana Malashkia. Lo sa il mondo intero, guardando a quelle immagini immortalate nei video e negli scatti dei fotografi presenti sul posto che ritraggono la 44enne aggrappata a una bandiera dell’Europa, nella notte di mercoledì, che sventola con forza mentre la polizia indirizza contro di lei il gesto degli idranti. Quasi a guidare, inconsapevolmente, la folla scesa in piazza per manifestare contro la proposta legislativa sulla “trasparenza ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 13 marzo 2023) Non le piace che la gente parli di atti eroici per quello che ha fatto circa una settimana fa, l’8 marzo, Giornata internazionaleDonna. Eppure sventolare quella bandiera davanti a quelle persone, per protestare contro una legge che i più ritengono filorussa è sicuramente un gesto simbolico. E la rende un’icona di resistenza. Inoggi tutti sanno chi è. Lo sa il mondo intero, guardando a quelle immagini immortalate nei video e negli scatti dei fotografi presenti sul posto che ritraggono la 44enne aggrappata a una bandiera dell’, nella notte di mercoledì, che sventola con forza mentre la polizia indirizza contro di lei il gesto degli idranti. Quasi a guidare, inconsapevolmente, la folla scesa in piazza per manifestare contro la proposta legislativa sulla “trasparenza ...

Nana Malashkia, chi è l'icona pro Europa della Georgia Non le piace che la gente parli di atti eroici per quello che ha fatto circa una settimana fa, l'8 ... La bandiera (europea) della democrazia La meravigliosa intervista del Corsera a Nana Malashkia, la 'donna della bandiera' che mercoledì scorso si è levata sventolando il vessillo europeo contro una legge ... Georgia, parla la donna con la bandiera simbolo della protesta: 'Il nostro scudo è l'UE' Nana Malashkia, donna di 44 anni, è stata considerata il simbolo dei georgiani che spingono per l'entrata del paese dell'Unione Europea ...