Naatu Naatu: ecco la canzone che si è aggiudicata la vittoria dell’Oscar (Di lunedì 13 marzo 2023) Naatu Naatu trionfa agli Oscar e in rete impazza la mania per questa canzone che è decisamente fuori dagli schemi della struttura di una canzone tradizionale. Si tratta di una vittoria decisamente a sorpresa, un po’ come l’exploit dell’attore asiatico Ke Huy Quan e più in generale del film “Everything Everywhere All at Once”. Un exploit ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023)trionfa agli Oscar e in rete impazza la mania per questache è decisamente fuori dagli schemi della struttura di unatradizionale. Si tratta di unadecisamente a sorpresa, un po’ come l’exploit dell’attore asiatico Ke Huy Quan e più in generale del film “Everything Everywhere All at Once”. Un exploit ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Il compositore indiano Keeravani autore di Naatu Naatu, la canzone vincitrice del premio Oscar, canta i suoi ringra… - IlContiAndrea : E né lei né Rihanna ce l’hanno fatta. L'#Oscar 2023 per la migliore canzone originale è stato vinto da Naatu Naatu… - roxyenne94 : RT @roberta5995: io non ce la posso fare a vedere naatu naatu vincere l'oscar contro lady gaga e rihanna #Oscars95 #Oscars - enzomazza : L'Oscar 2023 per la migliore canzone originale è andato a “Naatu Naatu” dal film “RRR”, saga epica nella lingua ind… - BarbieXanax : Possiamo dire che agli Oscar ha trionfato il cinema asiatico?! naatu naatu è riuscita a battere due delle voci più… -