Mutui casa, l’aumento dei tassi fa crollare la cifra che gli aspiranti acquirenti possono permettersi di chiedere alla banca (Di lunedì 13 marzo 2023) Con l’aumento dei tassi continua a calare il potere d’acquisto immobiliare degli italiani che hanno bisogno di accendere un mutuo. L’innalzamento del costo del denaro a partire da inizio 2022, per effetto delle decisioni di politica monetaria della Bce, ha fatto lievitare i tassi sui prestiti per comprare casa di quasi 3 punti percentuali, riducendo di conseguenza la cifra che gli aspiranti acquirenti (soprattutto i più giovani) possono permettersi di chiedere alla banca. Secondo l’analisi del motore di comparazione Osservatorio MutuiSupermarket.it, da gennaio 2022 ad oggi il capitale ottenibile come mutuo è crollato del 27% a parità di rata. Non a caso a marzo il peso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Condeicontinua a calare il potere d’acquisto immobiliare degli italiani che hanno bisogno di accendere un mutuo. L’innalzamento del costo del denaro a partire da inizio 2022, per effetto delle decisioni di politica monetaria della Bce, ha fatto lievitare isui prestiti per compraredi quasi 3 punti percentuali, riducendo di conseguenza lache gli(soprattutto i più giovani)di. Secondo l’analisi del motore di comparazione OsservatorioSupermarket.it, da gennaio 2022 ad oggi il capitale ottenibile come mutuo è crollato del 27% a parità di rata. Non a caso a marzo il peso ...

