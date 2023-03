Musso | troppi alti e bassi per l’Atalanta Quanto ha inciso statisticamente nei punti?

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 marzo 2023) La stagione del portiere delJuantra: grandi interventi alternati ad errori fatali. I numeri nerazzurri Uno dei giocatori messi sotto accusa in casa Atalanta è sicuramente Juan. Giocatore dove molti riponevano speranze di miglioramento analizzando sia l’investimento fatto l’anno scorso che per l’importanza di avere tra i pali di un portiere tanto costantedecisivo per l’Europa. L’inizio di stagione (prima dell’infortunio alla mascella) è stato grandioso: volontà, sicurezza, crescita non solo tra i pali, ma anche in quelle uscite che erano fino ad ora il suo punto debole. Per poco aveva rappresentato ciò che l’argentino doveva essere quando ha messo piede terra orobica: merito anche di una difesa bassa e più coerente con le sue ...